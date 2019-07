Fedriga sull'accordo con l'Ungheria: "Opportunità per tutta l'Italia"

Secondo il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, "l'accordo sul porto di Trieste con l'Ungheria è un passo importante non solo per la città e la regione, bensì anche per tutta l'Italia". Il fedelissimo di Matteo Salvini ha presentato l'accordo ed alcune riflessioni sul futuro dell'area giuliana. "Gli investimenti che il governo ungherese ha deciso di fare sono la testimonianza della collaborazione con Budapest e della vocazione internazionale del Friuli Venezia Giulia".

Il porto per l'area danubiana

Il porto di Trieste quindi diventa, nelle parole di Fedriga, "la piattaforma logistica per l'Europa centro orientale". Il governatore ha poi annunciato che tra "la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno sarò in Ungheria per promuovere la regione e favorire la collaborazione tra i due paesi. Questo rapporto non è estemporano - ha continuato Fedriga - perché dal punto di vista storico, Trieste è sempre stata punto di riferimento per l'area ungherese e viceversa".

Per il leader regionale del Carroccio "l'Ungheria negli ultimi anni ha sempre superato le previsioni di crescita economica e anche per questo il porto di Trieste, nella relazione con il governo magiaro, rappresenta un'opportunità non solo per la città o la regione, bensì per l'Italia intera".