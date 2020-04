Letture contatori, da oggi anche via Whatsapp: ecco i numeri dove inviarle

Da oggi arriva l’autolettura dei contatori gas e acqua anche tramite WhatsApp. AcegasApsAmga, in qualità di gestore del ciclo idrico e società di distribuzione gas, ha attivato un nuovo servizio di rilevazione delle letture tramite la nota app, in collaborazione con la società di lettura MBS. L’obiettivo è duplice: da un lato garantire l’emissione di bollette in linea con i consumi reali (evitando successivi conguagli più elevati), dall’altro, offrire ai clienti un’ulteriore modalità di comunicazione ancora più veloce e smart. Per ciascun servizio è stato attivato uno specifico numero WhatsApp a cui comunicare le letture: 389.2351828 per l’acqua e 351.8044440 per il gas

Come fare

Inserire, una volta per tutte, nella rubrica telefonica i numeri dedicati a ciascun servizio. Nel momento in cui si vuole comunicare la lettura, inviare al numero del servizio scelto il messaggio “Autolettura”. Il sistema automatico, a quel punto, risponde con un messaggio in cui richiede di comunicare il codice cliente (per l’acqua) o il numero di PDR (per il gas), entrambi facilmente reperibili dalla bolletta. Il sistema chiede poi la lettura del contatore stesso. Per evitare eventuali errori, il cliente è successivamente invitato a scattare e inviare una foto del display del contatore.

Il servizio

Periodicamente, AcegasApsAmga, potrà inviare ai clienti altri solleciti alla lettura via WhatsApp, sempre dai numeri di telefono 389.2351828 per l’acqua e 351.8044440 per il gas. Chi desiderasse riceverli, e non avesse comunicato il proprio numero di cellulare al momento della sottoscrizione del contratto, potrà attivare il servizio comunicando il proprio numero telefonico all’Azienda secondo modalità differenziate per servizio. Per il servizio gas e acqua inviando una mail a: acegasapsamga@autolettura.eu. Restano comunque sempre validi anche gli altri canali per trasmettere le autoletture contatori.