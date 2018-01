AcegasApsAmga: 8 domande per migliorare i contatti verso i cittadini

Un questionario per migliorare la comunicazione

Andare incontro alle necessità del cittadino per creare una comunicazione sempre più partecipata: realizzare nuove modalità di contatto che portino l’informazione direttamente al cittadino seguendone abitudini e stili.

E’ da questi presupposti che è nata l’indagine “Teniamoci in contatto”: 8 brevi domande a risposta multipla compilabili in pochi minuti per aiutare a migliorare le modalità di comunicazione di AcegasApsAmga verso il cittadino. Sono molti i servizi e le iniziative che ogni giorno AcegasApsAmga mette a disposizione dei cittadini residenti per agevolarli in molte attività del loro quotidiano. L’indagine online lanciata dalla multiutility cerca di comprendere le abitudini di informazione dei cittadini, in modo da identificare le modalità di contatto più efficaci ed efficienti. Il questionario è anonimo e può essere compilato da tutti i cittadini dei territori serviti, oltre a poter essere liberalmente condiviso per permettere una maggiore diffusione. Non si tratta infatti di un’indagine di mercato a fini commerciali ed è importante la collaborazione di tutti, ma soprattutto un lavoro congiunto tra Azienda e cittadini per una città migliore.

AcegasApsAmga a portata di click

Attualmente è possibile conoscere con un semplice click tutte le iniziative messe in campo dalla multiutility, i canali di contatto o le modalità per richiedere un servizio specifico. E’ infatti sempre disponibile il sito istituzionale www.acegasapsamga.it nella cui homepage sono riportate notizie sempre aggiornate sulle nuove iniziative messe in atto dall’Azienda. Il sito internet è inoltre stato perfezionato al fine di semplificare la navigazione per il cittadino del singolo Comune servito: inserendo nell’apposita casella l’indicazione del proprio Comune di residenza, infatti, il sito si aggiorna automaticamente mettendo a disposizione dell’utente informazioni dettagliate e specifiche sui singoli servizi offerti nel Comune selezionato.

Per essere sempre aggiornati in tempo reale sulle attività messe in atto dalla multiutility non è però presente solo il sito internet. Da alcuni mesi infatti AcegasApsAmga ha debuttato anche su Twitter: seguendo il canale della multiutility sarà possibile essere aggiornati, non solo sulle iniziative messe in atto, ma anche su informazioni più di servizio quali interventi in corso sulle reti o la pulizia della città, piuttosto che consigli sulle buone pratiche di sostenibilità.