Alta marea in Ponterosso, Trieste come Venezia

Trieste oggi, 29 ottobre, si è trasformata in una piccola Venezia. Infatti, dopo le intense piogge di ieri e oggi in Friuli, il livello dell'acqua del canale di Ponterosso si è innalzato regalandoci queste immagini da cartolina.

Proprio questa mattina avevano fatto il giro del web anche le foto di Barcola, dove, anche in questo caso, il medesimo fatto. L'acqua, in questo caso, ha invaso la strada e i moli circostanti.

Acqua alta a Barcola, il mare straborda dal porticciolo (FOTO)

