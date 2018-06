Acquamarina è rappresentante Azzurra Special Olympics Italia

Acquamarina Team Trieste ONLUS presente come rappresentante Azzurra Special Olympics Italia assieme alle Associazioni Regionali del Team Friuli Venezia Giulia Special Olympics Italia al Sacrario di Redipuglia dove si sono ritrovate per omaggiare l'arrivo del Presidente Nazionale del CONI Malagò in visita al Cimitero Austro-Ungarico e poi al Sacrario.

Su iniziativa del presidente regionale di Acquamarina Brandolin è stata deposta dal Presidente Malagò una corona di fiori in onore dei caduti della grande guerra 100 anni dopo. Poi per la prima volta si è svolta la Riunione del Consiglio Nazionale del CONI a Trieste.