Acquario marino: al via i lavori di riqualificazione per 600 mila euro (FOTO E VIDEO)

Il sindaco Dipiazza ha visionato stamattina, 4 gennaio, il progetto per il nuovo acquario insieme all'assessore Rossi, e presto partiranno i lavori. «C'è un po'di degrado - dichiara Dipiazza - ma è molto interessante e ha un rettilario bellissimo, una grande attrazione soprattutto per i bambini e per le scuole. Verrà completamente rifatto, ci vorrà qualche mese in attesa dell'arrivo del Parco del mare che sarà un'altro attrattore. Occorre fare un grande sforzo per questa realtà, perché fa 50mila visitatori l'anno, e se lo rimettiamo a posto ne farà ancora di più. Dopo la riqualificazione e il rilancio del Castello di San Giusto, che per la prima volta ha raggiunto la cifra record di oltre 100 mila visitatori, è ora di riqualificare anche questo importante polo museale».

«L'Acquario è un piccolo gioiello - dichiara Rossi - una nicchia che ha già 50mila visitatori ma che è in stato di degrado perché da decenni non è stato fatto nessun tipo d'intervento. In particolare la situazione impiantistica è molto critica per cui adesso abbiamo recuperato una cifra di 600mila euro per far partire i lavori di riqualificazione. Il nostro obbiettivo è quello di agganciare questo lotto a un altro lotto per dare continuità e rifare completamente l'acquario, in modo tale che concatenando questi due eventi potremo chiuderlo per un periodo medio-breve e realizzare già nel 2018 un'operazione san Giusto-bis perché anche questo è un punto di riferimento turistico oltremodo eccezionale. Investiremo anche sull'area didattica, che già c'è ma che verrà potenziata con sistemi informatici».