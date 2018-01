Addio all'imprenditore Dario Samer: protagonista degli scambi marittimi con la Turchia

Si è spento nel mattino del 19 gennaio Dario Samer, imprenditore portuale triestino fondatore della Samer & Shipping (con sede a palazzo Stratti in piazza Unità). Azzurro Onorario di pallanuoto, commendatore, già console di Turchia oltre che fondatore dela Pallanuoto Trieste, il suo ruolo nella storia portuale triestina è stato determinante, in particolare per l''intensificazione dei traffici navali con la Turchia che hanno reso Trieste il principale scalo nazionale nelle relazioni con l'Asia minore. Lascia la consorte, signora Lidia, i figli Lilli ed Enrico. Le esequie saranno celebrate giovedì 25 alle ore 11 nella chiesa di Sant'Antonio nuovo.