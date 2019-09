Addio a Claudio Misculin, attore e regista triestino

Lutto nel mondo del teatro. Questa notte si è spento a 65 anni l'attore e regista triestino Claudio Misculin. Storico collaboratore di Franco Basaglia, Misculin fondò nel 1974 , all'interno dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste, la compagnia teatrale Accademia della Follia. Dalla fondazione ad oggi ha messo in scena numerosi spettacoli originali, portati in tour in Italia e all’estero. Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno circolando su Facebook. "Se ne va un pezzo di storia triestina e italiana - scrive il collega Lorenzo Acquaviva -. Buon viaggio".

Il pezzo manifesto dell'Accademia della Follia.

Testi e musiche: Claudio Misculin, Bianca Daponte.