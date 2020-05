Addio definitivo alla Nave Ospedale: l'Allegra non parte più

Dietrofront della Regione: viene abbandonata definitivamente l'idea della Nave Ospedale per ospitare gli anziani Covid positivi nelle case di riposo, lo comunica il presidente Massimiliano Fedriga dopo essersi consultato per le vie brevi con l'Asugi. L'azienda, ha spiegato Fedriga, ha confermato che "il numero dei contagi si è abbassato drasticamente rispetto alle previsioni, quindi non è più necessario un luogo dove isolare molti pazienti positivi". Ancora incertezza sulla soluzione alternativa, per cui si attende di valutare relazione dell'azienda sanitaria, che arriverà oggi. Nel frattempo Fedriga ribadisce che "non c'è stato nessun indirizzo politico nè a favore né contro la nave, abbiamo solo seguito le indicazioni dei tecnici. La Politica non può intromettersi nelle scelte di carattere tecnico e sanitario".

