Si è tenuto oggi, 6 marzo, l'evento commemorativo "Un rombo per la vita", organizzato in memoria di Jack Benvenuti, scomparso tragicamente a soli 16 anni.

Il corteo, molto partecipato con oltre 100 mezzi a due ruote, è partito dalla chiesa Madonna del Mare per proseguire lungo il luogo dell'incidente in Viale Miramare: da brividi il rombo delle moto.

I genitori e i fratelli, commossi, hanno poi lasciato una rosa bianca nel punto dell’impatto e ricevuto le condoglianze di amici e parenti.