Adozioni, Riccardi: "Definite linee guida Fvg per agevolare iter"

Agevolare le adozioni nazionali e internazionali attraverso il ricorso a linee guida, condivise da tutti i soggetti operanti in questo delicato ambito, che specificano i compiti di ciascun componente del sistema. È questo l'obiettivo del protocollo di intesa siglato oggi tra Regione, Aziende per l'assistenza sanitaria, Ufficio scolastico regionale, Tribunale per i minorenni e realtà attive nel campo dell'adozione quali Fondazione senza frontiere onlus, Associazione amici dei bambini, I fiori semplici Onlus, International adoption, La maloca-Centro adozioni internazionali, Lo scoiattolo onlus e Associazione in aiuti umanitari onlus.

Snellire la burocrazia

Come ha evidenziato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, "il protocollo riunisce le istituzioni e le associazioni che in regione si occupano di adozioni nazionali e internazionali e individua procedure e percorsi per semplificare e snellire l'iter burocratico, in particolare per quanto concerne l'ambito internazionale". Le linee guida, oltre a fornire un'ampia sezione informativa, tracciano il quadro dettagliato delle procedure vigenti in Friuli Venezia Giulia, a partire dalla presentazione della domanda di adozione al tribunale e dalla valutazione di idoneità all'adozione internazionale, fino all'adozione e alle procedure successive ad essa.

Tavolo di coordinamento

Il documento prevede, inoltre, la creazione di un Tavolo di coordinamento regionale che permetterà di rendere più trasparente e fattiva la cooperazione tra i soggetti aderenti e assicurerà il monitoraggio delle situazioni più complesse. Dopo aver firmato il protocollo, Riccardi ha spiegato che "il dialogo tra i soggetti istituzionali e le associazioni è il presupposto fondamentale per affrontare situazioni complesse come quelle collegate alle adozioni. Si tratta di iter articolati nei quali è fondamentale tenere conto sia del benessere dei bambini sia delle famiglie che, troppo spesso, devono attendere a lungo per raggiungere un traguardo importante come quello dell'adozione".

L'impegno

Il vicegovernatore ha chiarito che "il protocollo siglato oggi rappresenta un esempio della giusta alleanza che si deve formare tra istituzioni e realtà operanti sul territorio" e ha assicurato che "la Regione continuerà il proprio impegno in questo settore a fianco delle associazioni". Riccardi, infine, ha precisato che "questo strumento permette al Friuli Venezia Giulia di fissare dei punti fermi e semplificare le procedure adottive. Si tratta di traguardo importante ma, attraverso la collaborazione tra i soggetti aderenti, continueremo a lavorare per migliorare ulteriormente i servizi a supporto dei cittadini".