Aeroporto, de Monte (Pd): «Ronchi all’avanguardia, anticipa obiettivi europei»

«Possiamo finalmente dire che l’aeroporto di Ronchi dei Legionari è all’avanguardia: anticipa i già ambiziosi obiettivi europei sull’integrazione multimodale degli spostamenti per il 2050». Lo afferma Isabella De Monte, eurodeputata Pd e componente della commissione Trasporti e turismo, che al Parlamento europeo è anche relatrice ombra del dossier sugli slot aeroportuali. De Monte ha partecipato all'inaugurazione del polo intermodale oggi a Ronchi dei Legionari (Gorizia).

Secondo De Monte «il libro bianco Ue sui trasporti, del 2011, prevede che tutti i principali aeroporti europei siano connessi alle ferrovie entro il 2050 e che quindi le politiche nazionali e regionali siano orientate verso il raggiungimento di tale traguardo. Lo sviluppo dell’intermodalità dei trasporti è una priorità assoluta dell’Ue, indicata come tassello fondamentale per lo sviluppo infrastrutturale europeo».

«Quanto realizzato a Ronchi – sottolinea De Monte - è un lavoro straordinario, atteso da lungo tempo, che offre nel concreto nuovi strumenti di sviluppo per lo scalo regionale, che ha ancora margini importanti di crescita, anche in virtù del fatto che grandi realtà vicine come Venezia sono destinate a una inevitabile saturazione. Situazione davanti alla quale lo scalo Fvg può e deve convintamente porsi come punto di connessione con i principali hub nazionali ed europei».

