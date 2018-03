Aeroporto Fvg: a un passo dall'inaugurazione del polo intermodale cancellato il volo per Genova (FOTO)

Domani mattina si terrà l'attesa inaugurazione del polo intermodale dell'aeroporto di Ronchi,la quale permetterà allo scalo una nuova interconnessione con la linea ferroviaria.

Proprio mentre si stanno ultimando i lavori però arriva una brutta notizia che lascia tutti spiazzati: Fly Valan cancella il volo per Genova, che era stato avviato solamente due mesi fa.

La notizia è stata appresa da un post su Twitter della stessa compagnia dove questa dichiara: «Fly Valan ha deciso di sospendere momentaneamente le operazioni sulla tratta Genova-Trieste-Genova a partire dal prossimo 13 marzo, a causa della bassa resa commerciale della rotta».

Pochi passeggeri quindi per poter mantenere la tratta Trieste-Genova, tanto che fin da subito la compagnia aveva diminuito la frequenza del volo passando da tre a due volte alla settimana. Ora sta a Fly Valan decidere se e quando ripristinare la tratta.

Per chi dovesse raggiungere la Liguria invece, proprio in questi giorni Trenitalia annuncia l'arrivo di un nuovo Frecciarossa, col quale si arriverà da Venezia a Genova in 3 ore 50 minuti.