Auto nel fiume Livenza: intervengono anche i Vigili del Fuoco di Trieste

In data odierna il nucleo sommozzatori del Comando provinciale di Trieste, sono intervenuti

a Cavolano, vicino a Sacile in provincia di Pordenone in seguito all’allarme dato da alcune persone che hanno visto affiorare il tetto di un'automobile dal fiume Livenza.

A seguito delle immersioni, non sono state trovate persone all’interno della vettura, neppure nelle vicinanze del fiume. L’autovettura, dalle prime indicazioni ricevute, non risulterebbe rubata.

Sul posto, oltre ai sommozzatori di Trieste, sono accorsi i Vigili del fuoco di Pordenone e i Carabinieri di Sacile.

Gallery