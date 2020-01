Affonda un peschereccio di 13 tonnellate: recuperato dai Vigili del Fuoco (FOTO)

Nella giornata odierna, giovedì 24 gennaio, i Vigili del fuoco del Comando di Trieste, su richiesta e coordinamento della Capitaneria di Porto, sono intervenuti sul Molo Venezia a Trieste, per il recupero di un peschereccio di stazza prossima alle 13 tonnellate affondato all’ormeggio.

L’intervento, reso necessario per la precarietà della struttura dell’imbarcazione e quindi per il concreto rischio di sversamento di carburante e sostanze oleose, ha coinvolto il nucleo sommozzatori, gli specialisti nautici e l’autogru per un totale di dieci uomini.

Dopo un primo sopralluogo effettuato nei giorni scorsi per verificare lo stato dell’imbarcazione affondata, la stessa è stata dapprima sollevata dal fondale dai sub con l’ausilio di speciali palloni ad aria, quindi il natante è stato imbragato dall’autogru e, mediante un lungo e meticoloso lavoro di sollevamento, è stato portato in prossimità della superficie da dove è iniziata la fase di svuotamento tramite pompe ad immersione. Raggiunto il galleggiamento autonomo dell’imbarcazione, si procedeva con il traino della stessa utilizzando l’imbarcazione dei Vigili del Fuoco fino al cantiere San Rocco a Muggia monitorando lungo il tragitto l’ingressione di acqua nelle stive attraverso il fasciame danneggiato. Le operazioni, iniziate attorno alle 9:00 si sono concluse alle 14:30 , sul posto gli addetti della ditta Crismani per la bonifica dell’area.