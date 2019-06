Aggressioni nel centro di accoglienza a Fernetti, coinvolto un minore di 14anni

Una lite furiosa in una struttura di accoglienza a Fernetti, coinvolto anche un minorenne. Ieri sera un cittadino afghano di 26 anni con iniziali A.M.T ha aggredito un operatore del centro, che ha riportato lesioni per cui è stato necessario il trasporto al pronto soccorso di Cattinara da parte dei sanitari del 118. La Polizia di Stato lo ha indagato per lesioni aggravate. Altri due addetti sono stati poi aggrediti da un altro ospite, minore di 14 anni e quindi non imputabile.