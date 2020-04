Lo picchia e lo minaccia con una motosega: aggredito un 59enne italiano a Sesana

Aggredito, picchiato e minacciato con una motosega: è successo nel giorno di Pasqua a un cittadino italiano, nei pressi di Sesana. A riportare la notizia è il Primorski Dnevnik. L'uomo, di 59 anni, guidava il suo camper quando un uomo alla guida di un'auto gli ha tagliato la strada costringendolo a fermarsi. Parcheggiato a bordo strada, l'italiano è sceso dal camper e a quel punto il conducente dell'auto, in stato di forte agitazione, lo avrebbe attaccato con furia parlando in sloveno. il 59enne ha quindi spiegato che capiva solo solo l'italiano, cosa che non ha fatto altro che aumentare l'agitazione dell'interlocutore, il quale ha estratto dal bagagliaio una motosega minacciando di colpire il camper. L'uomo si sarebbe poi avvicinato al conducente del camper colpendolo ripetutamente alla testa e tenendo la motosega nell'altra mano.

Altre persone sono poi intervenute per impedire che la colluttazione degenerasse, e il conducente dell'auto si è dato alla fuga, facendo perdere le tracce. Il 59enne italiano ha riportato solo un lieve trauma alla testa. La polizia indaga, sull'ignoto aggressore pendono accuse penali per aver aggredito fisicamente qualcuno con un oggetto pericoloso in mano.