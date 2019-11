"Sono stato aggredito con un piede di porco", triestino all'ospedale: "Volevano entrare in casa"

Aggressione a Muggia nella serata di ieri, 8 novembre. E' successo a Davide Comelli, che, con un post su Facebook, ha raccontato i fatti: "Sono appena stato aggredito sotto casa! Erano tre balcanici, avevano lo spray al peperoncino e un piede di porco. Volevano entrare in casa". La vittima, un triestino, è ora ricoverato in ospedale.

Stando al suo racconto, l'uomo ha prontamente reagito mettendo in fuga i tre aggressori: "mi sono dimenato e ho iniziato ad urlare! Sono scappati".

Marzi: "Episodio isolato, ma comunque inaccettabile"

"Non c'è dubbio che ci si trovi di fronte ad un episodio isolato - ha dichiarato il sindaco di Muggia Laura Marzi, ma è comunque inaccettabile che si verifichino fatti di questa entità, qualsiasi sia il movente del gesto".

"Ci siamo già confrontati con le Forze dell'Ordine - ha aggiunto -, che quotidianamente si spendono per garantire e assicurare la sicurezza, la tranquillità e la serenità della nostra città, utilizzando tutti gli strumenti legali a disposizione. Un compito difficile, che richiede però spirito di collaborazione ed è per questo che rinnovo l'invito a tutti i cittadini a segnalare sempre qualsiasi elemento insolito o di presunto rischio per la comunità. Questo è quanto più possono fare i cittadini per contribuire attivamente alla tutela della sicurezza pubblica, che è compito delle Forze dell'Ordine e solo loro".

"Muggia è sempre stata un'isola felice ed il nostro impegno, insieme a quello, appunto, delle Forze dell'Ordine, continuerá ad essere speso perché ciò non cambi" ha concluso.

