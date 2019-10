Ubriachi, aggrediscono la barista e se ne vanno senza pagare: arrestati

Provano a pagare la consumazione con una tessera del reddito di cittadinanza, la barista non la accetta e viene presa a ceffoni. È successo sabato 28 intorno alle 19:30, quando una pattuglia della Polizia Locale è intervenuta per sedare un violento diverbio tra una coppia di clienti e una barista in viale D'Annunzio, poco prima di piazza Foraggi. La lite era scoppiata in un locale lì vicino: la coppia (H.R., maschio 40 anni di Portogruaro e G.R., femmina, 39enne di Milano) per pagare le consumazioni avevano esibito una tessera del reddito di cittadinanza; al rifiuto dell'esercente, la donna ha risposto sferrandole un ceffone e graffiandola ripetutamente.

Poi, insieme al compagno, si sono diretti verso l'uscita senza pagare, rincorsi dalla barista. In quel momento stava passando la pattuglia della Polizia Locale che, vista la scena, è subito intervenuta per cercare di sedare gli animi; in poco tempo sono arrivati in ausilio anche altri agenti. La coppia era manifestamente ubriaca e, nonostante i ripetuti tentativi degli operatori, ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo e violento anche nei loro confronti. Si è così deciso di accompagnarli alla caserma di via Revoltella dove sono stati arrestati per oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, rifiuto di declinare le proprie generalità, percosse e ubriachezza molesta. Concluse le pratiche di rito ed avvisato il magistrato di turno sul provvedimento adottato, a tarda notte, i due sono stati trasferiti al carcere di via Coroneo.