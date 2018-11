Senza biglietto e ubriaco tenta di colpire tre guardie dell'Italpol a San Giacomo

Tre guardie giurate dell'azienda Italpol in servizio di agenti accertatori su una linea della Trieste Trasporti sono state aggredite nella giornata di sabato mentre stavano effettuando un controllo nella zona di via San Giacomo in monte. La persona fermata, triestino, non era in possesso del necessario titolo di viaggio ed era in manifesto stato di ubriachezza.

I fatti

Intorno alle dieci di sera a bordo della linea notturna della TT un cittadino dopo essere stato fermato dagli agenti dell'Italpol ha tentato più volte di colpirli. Dopo alcuni momenti di tensione le guardie in servizio hanno proceduto quindi a fermarlo e consegnarlo alle forze dell ordine poco dopo. L'aggressione di sabato 10 novembre rappresenta il secondo episodio ai danni degli agenti dell'Italpol.

I due episodi

Il primo l'abbiamo pubblicato questa mattina e si riferisce ad un fatto di cronaca verificatosi ieri pomeriggio a bordo dell'autobus numero 35 dove un cittadino di origine straniera è stato fermato senza biglietto e ha aggredito due guardie giurate mandandole all'ospedale. In quell'occasione sono intervenuti i Carabinieri che hanno bloccato l'uomo. Il passeggero è stato denunciato.