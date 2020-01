Dalla parte di Marcello, collega colpito con calci e pugni mentre faceva il suo mestiere

Prima di essere salvato da un poliziotto, il collega e direttore di BrindisiReport.it Marcello Orlandini è stato aggredito a forza di calci e pugni da alcune persone ad Ostuni. Le stesse non avrebbero gradito la sua presenza fuori dalla villetta dove stava raccogliendo informazioni sulla morte della 46enne Giovanna De Pasquale, morta la notte del 9 gennaio dopo essere stata raggiunta da un colpo d'arma da fuoco esploso, secondo una prima ricostruzione in modo accidentale, dal marito Francesco Semerano.

Marcello è rimasto vittima di una vile aggressione bloccata solo grazie al tempestivo intervento di un agente della Polizia di Stato, dalla dirigente della Squadra mobile, Rita Sverdigliozzi e dal dirigente del locale commissariato, Gianni Albano, come riportato dai colleghi pugliesi. Il giornalista si era recato sul luogo del tragico fatto di sangue per fare il suo mestiere, quello di informare e di raccontare i fatti. A qualcuno non piace? Che facciano pure. Noi andremo avanti per la nostra strada, onorando questa professione per tutto ciò che rappresenta. L'espressione del dissenso e le critiche sono parte di un libero esercizio democratico. La violenza e i pestaggi fanno parte di una cultura che non ci appartiene, né come categoria, né come essere umani.

Per questo tutta la redazione di TriestePrima si unisce al coro di solidarietà nei confronti di Marcello.

Firmato

Nicolò Giraldi, Stefano Mattia Pribetti, Lucija Slavica, Antonella Vetrano, Giovanni Aiello