Shock sulla 20, due uomini aggrediscono ragazza di 17 anni

"Mi hanno buttata a terra, presa a calci, mi hanno tappato la bocca e mi hanno presa a schiaffi. Tutto nell'arco di un paio di minuti a bordo dell'autobus 20 dove nessuno si è accorto di nulla". A parlare è la ragazza di 17 anni che questa mattina sarebbe stata aggredita da due uomini saliti sul mezzo della Trieste Trasporti nei pressi della fermata di via Carducci chiamata "la Luminosa".

I fatti riportati dalla giovane

"Sono salita sull'autobus 20 ad Aquilinia alle 7.10 per venire in centro e andare a scuola in piazza Oberdan. Arrivati in città, in via Carducci sono saliti a bordo due uomini dall'accento triestino sulla quarantina. Stavano litigando tra di loro e ad un tratto mi hanno presa a calci, buttata per terra. Sono ancora adesso sconvolta, l'autista e le persone sull'autobus non sono intervenute".

Il tutto si sarebbe svolto nell'indifferenza delle persone a bordo. "L'autobus era pieno - riferisce la 17enne - , io ero al centro del bus ed è pazzesco, nessuno ha fatto niente". Solo in quel momento la ragazza scende dall'autobus e va davanti a scuola dove chiama i genitori - il padre è poliziotto. La famiglia ha sporto denuncia e la Questura sta provvedendo all'acquisizione delle immagini delle telecamere. "Ora siamo al pronto soccorso perché ho dei lividi, un braccio dolorante e una caviglia gonfia".

"Io non conosco questi due uomini - ha concluso la ragazza - non so chi siano ma so che parlavano in dialetto triestino e hanno circa 40 anni. Non li ho mai visti prima, erano arrabbiati tra di loro e poi sono venuti verso di me e hanno cominciato a farmi del male. Spero che li prendano".