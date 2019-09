Aggressione armata in via Manna: un ragazzo ferito

Aggredito e ferito in via Ruggero Manna: è successo a un ragazzo, probabilmente un richiedente asilo, alle 16:15 all'interno dello stabile al civico 9. Sul posto sono giunte quattro Volanti della Polizia e un'ambulanza con automedica, più alcune macchine delle forze dell'ordine in borghese. Secondo le prime testimonianze l'aggressione sarebbe avvenuta tra tre persone e a farne le spese è stato un giovane, caricato sul mezzo del 118 e portato a Cattinara poco dopo le 17.15.

In un primo momento le informazioni parlavano di un ferimento al petto (a causa di un rivolo di sangue che copriva il petto della persona aggredita), notizia smentita poco dopo visto che il giovane risulta essere stato colpito alla testa. All'origine dell'aggressione ci sarebbe presumibilmente una lite furibonda tra inquilini dello stesso stabile. La Polizia sarebbe alla ricerca di due persone in fuga che avrebbero colpito il malcapitato con un'arma da taglio. Una signora residente nello stabile ha affermato di aver visto un coltello sulle scale.