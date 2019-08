Dà in escandescenze nell'autostazione: gli autobus non partono per un'ora

Dà in escandescenze nell'autostazione, impedendo la partenza di diversi autobus per più di un'ora e viene quindi denunciato dalla Polizia di stato per interruzione di pubblico servizio. È successo questa notte (tra il 4 e il 5 agosto) nella stazione di largo Città di Santos a un cittadino rumeno, L.N.V., di 30 anni, in forte stato di agitazione. Gli operatori della Volante intervenuti lo hanno identificato e, ricostruito l’episodio, denunciato.

