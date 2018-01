Ai frati di Montuzza 2300 euro dal Rotary Club

Animati da un solidale spirito di servizio che caratterizza il Rotary, i soci del Club “Trieste Nord” hanno raccolto offerte, come da tradizione in occasione della conviviale natalizia, che quest’anno hanno raggiunto l’importo di 2.300 euro, che sarà interamente devoluto ai Frati Cappuccini di Montuzza. La sobria cerimonia si terrà sabato 13 gennaio p.v. alle ore 11.00 presso il Convento di Montuzza alla presenza del Padre priore fra Giovannino e del Presidente del RC Trieste Nord Fulvio Zorzut.

«Il service – ha spiegato Fulvio Zorzut – è tra quelli socialmente importanti, sviluppati da anni dal Club, per la sua finalità che va a supporto di realtà, come quella dei Frati cappuccini, che da sempre sono impegnati in prima linea per aiutare i più deboli e coloro che si trovano in una condizione di fragilità».