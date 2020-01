Al Tiare shopping sono iniziati i saldi invernali

Il wonderplace di Villesse (GO) apre il nuovo anno con l’arrivo dei saldi invernali! A partire da sabato 4 gennaio fino a martedì 31 marzo 2020 a Tiare Shopping si potranno acquistare tutti i prodotti a prezzi ribassati. Gli imperdibili e vantaggiosi sconti saranno presenti in tutti i 150 negozi della galleria commerciale del meeting place.

Tiare Shopping conferma la sua volontà di essere un luogo di incontro per la sua clientela, capace di mettere a disposizione un’offerta integrata di servizi. L’idea di Tiare Shopping è quella di creare una nuova community fidelizzata che possa trovare nel Centro un luogo dove poter vivere e condividere esperienze. Infatti, l’inverno non sarà solamente il periodo dei saldi ma continueranno anche le iniziative e le attività promosse dal meeting place. Fino al 6 gennaio sarà possibile divertirsi sui pattini con la pista di pattinaggio sul ghiaccio indoor di 500mq e nel villaggio di Natale con gli Igloo di Babbo Natale e i giochi per i più piccini. Inoltre, sarà ancora visibile al TiareArt, l’area espositiva al secondo piano della struttura commerciale, la mostra dedicata ai Pastori di San Gregorio Armeno.

Con il nuovo anno Tiare Shopping riprenderà il suo calendario di eventi, laboratori e attività dedicati sia agli adulti che ai più piccoli, rinnovando i servizi offerti e promuovendo i brand all’interno del Centro a partire dall’inizio dei saldi invernali.