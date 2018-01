Al via da lunedì 15 i lavori per reti gas e acqua in via Cellini

Un intervento complesso

Al via lunedì 15 gennaio i lavori relativi all’importante intervento di risanamento e ammodernamento delle reti gas e acqua lungo via Benvenuto Cellini. Il progetto di manutenzione vedrà impegnati i tecnici incaricati da AcegasApsAmga per alcuni mesi, fino ai primi di giorni di marzo. Si tratta di un intervento rilevante e complesso, dal momento che si interverrà contemporaneamente su due reti: la rete di distribuzione di gas metano e la rete acquedottistica che fornisce acqua potabile alla città. Nuove tubature per maggiori standard di sicurezza In particolare, i lavori sulla rete gas riguarderanno la sostituzione delle attuali due condotte in ghisa grigia con nuove tubature in polietilene, capaci di garantire migliori standard di sicurezza in linea con la normativa vigente. In contemporanea, saranno sostituite due condotte acqua con nuove tubature in ghisa, anche in questo caso in grado di garantire migliore resistenza.

Gli impatti sulla viabilità cittadina

Per la particolarità tecnica degli interventi, dal momento che le reti gas e acqua transitano al di sotto dei marciapiedi, nel corso dei prossimi mesi si renderanno necessarie modifiche alla normale circolazione, come previsto dall’Ordinanza rilasciata dal Comune di Trieste. In particolare, dalla mattina di lunedì 15 gennaio e per un periodo di 45 giorni, via Cellini sarà chiusa al traffico veicolare, con istituzione di una deroga solo a favore dei mezzi di trasporto pubblico locale e di emergenza. Il traffico veicolare cittadino sarà deviato lungo via Carlo Ghega in direzione Piazza Libertà.

Infocantieri: on-line informazioni sempre aggiornate sui cantieri aperti di AcegasApsAmga

Tutte le informazioni relative ai lavori potranno essere monitorate attraverso l’applicativo on-line di AcegasApsAmga “Infocantieri” consultabile sul sito della Multyutility all’indirizzo www.acegasapsamga.it/infocantieri. Grazie a Infocantieri, infatti, è possibile visualizzare l'effettiva localizzazione, estensione e durata temporale dei cantieri stradali aperti sui territori gestiti da AcegasApsAmga, con una chiara evidenza delle eventuali modifiche alla circolazione al fine di ridurre al minimo i conseguenti disagi per la cittadinanza.