Al via il 22esimo Convegno itinerante stampa alpina a Trieste: attese 200 presenze in città

Quest'anno si terrà a Trieste, il 24 e 25 marzo, il 22° convegno del CISA-Convegno Itinerante Stampa Alpina, organizzato dall'Associazione Nazionale Alpini di Trieste in coorganizzazione con il Comune di Trieste, in tema di Protezione Civile e Volontariato. Il Convegno si svolgerà nell'Auditorium del Salone degli Incanti, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 di sabato 24 marzo per l'incontro di benvenuto dove verranno accolti i Direttori, i Redattori delle testate giornalistiche dell'ANA e dei Presidenti delle Sezioni Italiane; e all'Auditorium del Museo Revoltella sempre nella giornata del 24 marzo, dalle ore 14.00 alle 19.00 e nella giornata del 25 marzo, dalle 8.00 alle 13.00.

L'iniziativa è stata presentata stamane dal Vicesindaco Pierpaolo Roberti con il Presidente della sezione ANA – sezione di Trieste, Luigi Gerini, il Vicepresidente Paolo Candotti, il Direttore dell'Alpin de Trieste, Dario Barresi e Paolo Jerman, funzionario della Polizia Locale.

«Questa è una splendida occasione che darà risalto all'immagine di Trieste con il previsto arrivo di giornalisti da tutte le regioni d'Italia e la partecipazione di un considerevole numero di persone - si prevedono ben 200 presenze - che faranno registrare il tutto esaurito negli alberghi cittadini».

Il Convegno itinerante della Stampa Alpina nacque nel 1997 a Feltre con l'esigenza di confronto fra direttori e redattori dei giornali dell'Associazione Nazionale Alpini per raggiungere un'omogeneità di obiettivi. Da quella volta il CISA si riunisce ogni anno in una città diversa con la scelta di un tema di riflessione. A guidare e moderare il convegno è il Direttore de il giornale “L'Alpino”. La stampa alpina è oggi costituita da ben 77 testate sezionali e 98 di gruppo. Dal 2004 – è stato spiegato- (anno della Grande Adunata di Trieste) è stato istituito il biennale “Premio Stampa Alpina Vittorio Piotti” per premiare la migliore testata in merito ai contenuti e alla grafica. Il prossimo Premio sarà assegnato domenica 25 marzo, al termine del convegno.

Il tema trattato quest'anno, indicato dal Direttore del giornale “L'Alpino”, don Bruno Fasani, della sede nazionale ANA, sarà “Cosa c'è dentro i nostri giornali?”: stili, evoluzioni e storia dell' “Alpino” e delle varie testate locali.

Sabato sera, alle 19.00, alla fine dei lavori pomeridiani, gli alpini marceranno in corteo da piazza Venezia a piazza Unità d'Italia, attraverso via Torino, piazza Hortis e piaza Cavana, preceduti da una fanfara alpina. Sotto i volti del Municipio gli alpini deporranno una corona d'alloro sotto la targa che riporta la motivazione della Medaglia d'Oro al Valor Militare della Città di Trieste. La cerimonia sarà accompagnata dai segnali di tromba e dall'esecuzione della “Leggenda del Piave” e del “Silenzio”. Al termine, la fanfara si esibirà in un breve concerto offerto dalla cittadinanza.