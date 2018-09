Al via la riqualificazione di piazza Libertà per quasi 5 milioni di euro

Un nuovo tassello si aggiunge alla riqualificazione del centro storico della città delineato con la riqualificazione di piazza Libertà, che si inserisce nel Programma Innovativo in Ambito Urbano “Riqualificazione Trieste Nord” e successivamente coordinato con il Programma di Riqualificazione Urbana per “Area strategica del Borgo Teresiano e del Borgo Giuseppino”.

La riqualificazione

È stata così avviata l’attuazione della riqualificazione della piazza Libertà, che prevede il miglioramento della percorribilità veicolare e pedonale anche in funzione della prossima attivazione della riqualificazione e apertura alla città del Porto Vecchio. La consegna dell'area di cantiere è avvenuta lunedì 10 settembre e nei prossimi giorni inizieranno le fasi di accantieramento e tracciamento, propedeutiche all'effettivo inizio dei lavori della prossima settimana.

Il progetto

Il progetto - redatto per il Comune dal Raggruppamento temporaneo costituito da ing. Klaus Plattner – Baubüro Bolzano, arch. Luciano Lazzari e Paolo Zelco – Trieste, arch. Fabio Zlatich – Trieste, arch. Stanislao Fierro - Bolzano, che con AcegasApsAmga S.p.A. ed Hera Luce S.r.l. per la progettazione, realizzazione e complemento dei servizi a rete, degli impianti semaforici e dell'illuminazione pubblica - prevede il riordino di alcuni marciapiedi per migliorare le connessioni pedonali, ma anche ciclabili, tra la città e il polo d'interscambio formato dalla Stazione Centrale dei treni, oltre alla Stazione delle autocorriere e ai capolinea di numerose linee del trasporto pubblico locale che verranno riorganizzate e concentrate in alcuni punti della piazza, tra cui l'area davanti all'ex Silos che accoglierà la maggior parte di capolinea e fermate.

Alberi, semafori, sottopasso

L'intervento di riqualificazione interesserà anche il sottopasso pedonale, inoltre saranno realizzati alcuni attraversamenti semaforizzati a raso in modo da garantire l'accessibilità anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. L'intera area sarà 'più verde' con la piantumazione di 16 nuovi alberi . Nuovi anche gli impianti semaforici per regolare i flussi veicolari che subiranno una trasformazione in modo da garantire l'accesso in entrata/uscita alla città, ma anche l'accesso al Porto Vecchio da Largo Santos.

L'assessore Lodi

«In due anni di amministrazione Dipiazza - commenta l'assessore ai lavori Pubblici Elisa Lodi - abbiamo avviato un intenso e complesso iter di riqualificazione, ammodernamento della città al fine di migliorarne la fruibilità sia ai cittadini sia ai turisti il cui trend è in continua crescita. Molti cantieri sia per la manutenzione ordinaria di strade, marciapiedi e viabilità nel suo complesso sono già partiti e altri partiranno nelle prossime settimane».

Le cifre

L'appalto per la realizzazione dei lavori è stato affidato al raggruppamento d’imprese Mari & Mazzaroli S.p.A. (Capogruppo), Rosso S.r.l. ed Ennio Riccesi Holding S.r.l. di Trieste che hanno offerto in sede di gara l'importo di 2.382.046,12 Euro, compresi gli oneri della sicurezza e al netto dell'IVA, con una riduzione a 294 giorni naturali e consecutivi del tempo contrattuale dei lavori che verranno eseguiti in 13 fasi successive senza interrompere il traffico. L'importo complessivo del progetto è di Euro: 4.936.969,96.