Partiti i lavori di riqualificazione dell'ex Maddalena

Al via i lavori per la riqualificazione dell'ex Maddalena. Lo ha annunciato il Sindaco Dipiazza sulla sua pagina Facebook: "Come promesso sono partiti anche i lavori per la riqualificazione dell’ex Maddalena di Trieste. Una storia infinita partita con le giunte precedenti alle mie negli anni ’90 e caratterizzata da fallimenti che hanno bloccato tutto per tantissimo tempo. Questa situazione veramente mi preoccupava, ma ci siamo rimboccati le maniche ed abbiamo lavorato sodo".

"Ringrazio l’intervento di imprenditori seri che hanno dato il via ai lavori di riqualificazione - aggiunge il primo cittadino - e ringrazio anche gli uffici del Comune di Trieste. Cari concittadini non pensate che sia così facile far partire un cantiere e tutti i lavori che vedete in città sono il frutto di un grande impegno da parte di questa Amministrazione e di questa Giunta".