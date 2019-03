Alberi pericolanti sui cavi elettrici: intervengono i Vigili del Fuoco

Cinque alberi pericolanti si inclinano fino a toccare i cavi dell'alta tensione, e i Vigili del Fuoco intervengono per scongiurare il peggio. Sta accadendo ora (alle 17 di sabato 16 marzo) in via Fleming, dove gli operatori, con l'ausilio un'autoscala, stanno procedendo alla potatura e all'abbattimento degli alberi. Non si stanno registrando disagi alla rete elettrica, dichiarano i Vigili del Fuoco, ma via Fleming e via Artemisio sono chiuse, con qualche disagio alla viabilità.

Gallery