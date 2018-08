Albero sul tetto degli spogliatoi di campo Cologna, i pompieri lo rimuovono (VIDEO)

Dalle ore 10 circa di oggi, 27 agosto 2018, la squadra del distaccamento di Opicina coadiuvata dalla gru e dal funzionario di guardia della sede centrale del comando provinciale vigili del fuoco di Trieste, ha operato in via Giovanni Amendola per rimuovere un grosso albero caduto sul tetto della palazzina degli spogliatoi di "Campo Cologna". Le operazioni per la rimozione dell'albero caduto - e che fortunatamente non ha coinvolto persone - si sono concluse positivamente poco prima di pranzo.