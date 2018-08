Maltempo: albero colpito da un fulmine e ascensori bloccati (FOTO)

Alle ore 19.40 circa di oggi, 24 agosto 2018 la squadra del distaccamento di Muggia e l’autoscala della sede centrale del comando provinciale vigili del fuoco di Trieste sono intervenute in via Colarich Muggia (TS) per un albero pericolante. L’albero, un Cedro del Libano, si è spezzato nella parte alta dopo essere stato colpito da un fulmine. I VV.F. hanno provveduto alla messa in sicurezza eliminando le parti pericolanti. Nessuna persona è stata coinvolta.

Ascensori bloccati

A causa di un black out dovuto al temporale di ieri pomeriggio i vigili del fuoco del comando provinciale di Trieste tra le 17 e le 18 hanno eseguito 16 interventi per ascensori bloccati con persone all'interno.