Albero pericolante in via dei Baiardi: strada chiusa (FOTO)

Chiusa via dei Baiardi a causa di un albero pericolante. Questa mattina, lunedì 24 settembre, attorno alle 11.30 sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Polizia Locale e tecnici Acegas, bloccando la strada a partire dal civico 84/1. L'apposita segnaletica provvisoria è stata posizionata agli incroci tra via Cantù e strada Nuova per Opicina. Alcuni rami sono caduti sui cavi della rete elettrica.

Resta ora da stabilire con certezza a chi appartenga la particella sulla quale è posizionato l'albero, anche se pare sia privata e non del Comune.