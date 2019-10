Alcolici serviti ai minori: chiuso per sette giorni un bar a Gorizia

Chiuso per sette giorni un locale nel centro di Gorizia: la titolare è accusata di aver servito alcolici a tre minorenni. L'episodio è stato accertato dalla Polizia di Gorizia e il Questore ha disposto la chiusura “per motivi di moralità pubblica e buon costume”. La normativa vigente punisce penalmente la somministrazione di alcolici a minori di 16 anni mentre sono previsti dai 250 ai 1000 euro di multa per una violazione a danno di minori dai 16 ai 17 anni. La Polizia ricorda inoltre che è obbligatorio per il titolare di un pubblico esercizio richiedere il documento d'identità in caso di dubbio sulla maggiore età dell'avventore. Il decreto di sospensione è stato eseguito con un'azione coordinata tra l'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e la divisione di Polizia amministrativa e sociale.