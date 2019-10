Alejandro Meran aggredisce ancora le guardie in carcere

Alejandro Augusto Stephan Meran, il killer degli agenti Rotta e Demenego, fa ancora parlare di sè dopo l'aggressione ai due agenti del'istituto penitenziario, e stavolta per un episodio di danneggiamento aggravato (in data 20 ottobre). Secondo una nota della procura, Alejandro avrebbe infatti rotto il tavolo e il televisore della sua cella. Venerdì 25, invece, i filmati all'interno del carcere hanno ripreso Meran nei locali del piano terra nel corso di un altro danneggiamento aggravato, per poi aggredire gli agenti con un manico di scopa. L'uomo ha in seguito desistito e si è recato nella sua cella senza opporre resistenza.