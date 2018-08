L'esperto delle Nazioni Unite Alfred de Zayas oggi a Trieste

È stato uno dei massimi funzionari delle Nazioni Unite, avvocato, scrittore e storico ed esperto di diritti umani, de Zayas sarà oggi a Trieste nella struttura che ospita l'UniCusano in via Fabio Severo 14 alle 18.30. La notizia, giunta a Trieste Prima grazie ad alcune indiscrezioni e confermata dall'UniCusano, riguarda il tema dell'incontro organizzato da Triest Ngo, sigla vicina a posizioni del Territorio Libero. Il titolo della conferenza è "The continued relevance of Trieste in the context of United Nations" (La continua rilevanza di Trieste nel contesto delle Nazioni Unite).

L'ospite di caratura mondiale

De Zayas è professore alla Scuola Diplomatica e Relazioni Internazionali di Ginevra e insegna diritto internazionale. Ha all'attivo centinaia di pubblicazioni, libri, articoli, oltre al lavoro di attivista per i diritti civili. Ha vinto innumerevoli premi per i suoi lavori e per il suo impegno in campo internazionale. È stato una delle voci critiche della guerra in Iraq e della detenzione di prigionieri a Guantanamo. Sostiene la causa di Assange ed è stato per quindici anni presidente della Società degli Scrittori delle Nazioni Unite di Ginevra.

Le associazioni

Il professore è membro di Amnesty International, del Centro contro le espulsioni e di moltissime altre associazioni. Ha lavorato sui crimini di guerra nazisti e quelli alleati. Non capita molto spesso che a Trieste arrivino personaggi del calibro di de Zayas. Non è la prima volta che de Zayas e Triest Ngo si "sfiorano". Proprio in sede delle Nazioni Unite, l'avvocato e l'associazione triestina si erano già presentati ad aprile di quest'anno.