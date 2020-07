Alimentari, aumenti del 4,4%: Trieste tra le più care d'Italia

Generi alimentari in aumento e Trieste è una delle città più care. Lo rileva la classifica stilata dall'Unione nazionale consumatori che ha elaborato i dati Istat sull'inflazione riportata dal Tgr Rai Fvg. Rispetto allo scorso anno, i prezzi dei prodotti alimentari sono cresciuti del 4,4%, con una spesa aggiuntiva media per ogni famiglia di 232 euro. Solo a Caltanisetta e Perugia sono stati registrati rincari maggiori. Al quindicesimo posto, con il 2,6%, Gorizia. Pordenone +2,2% e 1,9% per Udine. A livello regionale, il Fvg registra un aumento annuo del 2,5%.

