Harry's firma anche il gelato

In piazza Unità, davanti all'Harry's, è spuntato un carretto dei gelati. Si chiama "Harry's gelato" e, ovviamente, proporrà delle vere e proprie eccellenze realizzate con materie prime selezionate. Sette i gusti, tutti classici e, garanzia di un ristorante stellato, arriveranno davvero "dal palato al cuore" come si legge poco sotto al nome. "L'idea della gelateria si sviluppa seguendo la linea della novità legata all' Harry’s Piccolo e al Bistrò ". Ha dichiarato lo chef stellato Matteo Metullio. "Sarà una continuazione della pasticceria, in modo da garantire una doppia offerta sia per il dolce che per il salato"

Tra i cavalli di battaglia del mastro gelataio Lorenzo Bensi il gusto nocciola, realizzato con una pasta di nocciole pura dal Piemonte e il cioccolato a base di cacao, per garantire il gusto tradizionale, e cioccolato, per arrotondarlo.

I gusti

Alla frutta:

- limone, limoni della Costiera

- fragola, fragole provenienti da una zona vicino ad Asiago



Creme:

- fiordilatte, realizzato con una panna ad altissima percentuale di grasso (38%)

- vaniglia, vaniglia proveniente da Thaiti, Polinesia francese

- biscotto, base fiordilatte variegata al cioccolato con l'aggiunta di nocciole, mou e biscotti

- nocciola igp, pasta di nocciola pura al 100% del Piemonte

- cioccolato, cacao e cioccolato