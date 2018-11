Allagamento al piano di sopra, Vigili del Fuoco nel negozio di musica in via Roma

Questo pomeriggio dal soffitto dello storico negozio di dischi "Music Movies" posto all'angolo tra via Roma e via Milano ha inizato a "piovere". La perdita d'acqua, presumibilmente proveniente dai piani superiori ha interessato l'attività commerciale che ha chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco. Un intervento di routine, così è stato definito, che ha arginato il peggio per il negozio tanto amato dagli appassionati di musica.