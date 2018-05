Alle porte dell'estate, la Pineta si risveglia "pattumiera" a cielo aperto

Così come il lupo perde il pelo ma non il vizio, appena riparte la stagione estiva, i soliti incivili lasciano la loro firma in Pineta. La situazione fotografata dalla nostra lettrice è diffusa un po' ovunque nello spazio verde fronte mare che le domeniche di sole viene preso d'assedio dai triestini.

Peccato che appunto, i bivacchi della domenica (o del sabato, principalmente sera) lascino tracce indelebili di quell'inciviltà di chi pensa "tanto non è casa mia, tanto puliranno". Un triste spettacolo che il Comune dovrà cancellare inviando il personale di AcegasApsAmga a spese di tutti, come sarà per i Topolini, anche loro degradati quasi a latrina da chi nel periodo invernale a fatto i suoi porci (parola azzeccatissima) comodi.