Allerta meteo: in arrivo bora forte fino a 120 chilometri orari

Raffiche di bora molto forti su Trieste e sulla costa: è l'allerta gialla diramata dalla Protezione civile per la giornata di domani. in particolare si scrive che "soffierà Bora sostenuta in pianura e sulla zona montana, con qualche rinforzo in quota specie sulle Giulie, da forte a molto forte sulla costa con raffiche anche oltre i 120 km orari sulla zona di Trieste. Una depressione presente sull'Italia si approfondirà giovedì, determinando il rinforzo dei venti di Bora al suolo". Già stamattina in 3 ore i Vigili del Fuoco hanno effettuato 14 interventi per mettere in sicurezza alberi e finestre.

Da sabato notte gli interventi dei pompieri in città sono stati oltre 70. Secondo le previsioni, il calo del vento è previsto per venerdì, con valori sostenuti ma sotto i 100 km orari, sabato soffierà borino. Da sabato pomeriggio la Bora cesserà e le temperature inizieranno a risalire gradualmente in tutta la regione fino a raggiungere i 20 gradi centigradi in pianura.