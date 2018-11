Allerta gialla per forti raffiche di bora, possibili nevicate

Allerta gialla su Trieste e provincia dalle 21 di stasera (lunedì 19) alle 15 di domani. Previsto vento molto forte con raffiche molto forti sul Carso, dove saranno possibili anche nevicate nella notte o di prima mattina. Questo l'avviso diffuso in questo momento dalla Protezione Civile Fvg, che raccomanda di prestare la massima attenzione e restare aggiornati sull'evoluzione del fenomeno.

Situazione attuale

Una depressione sulle Alpi, spostandosi verso la Francia, favorisce sulla Regione l'afflusso di aria umida da sud-ovest in quota e di aria fredda da nord-est al suolo; martedì mattina passerà un fronte.

Previsioni meteo

Tra lunedì 19 novembre e martedì 20 novembre è prevista Bora sostenuta sulla costa, in intensificazione da lunedì sera sul golfo di Trieste e sul Carso fino a molto forte, con raffiche che potranno raggiungere nella notte i 120 km orari. Saranno probabili piogge in genere moderate, e qualche fase di neve sul Carso di notte.

Raccomandazioni

Queste le indicazioni operative per il sistema di Protezione civile: "Si raccomanda la massima vigilanza sul territorio, al fine di predisporre eventuali tempestive misure di pronto intervento. Si raccomanda inoltre ai Comuni e a tutte le componenti del sistema regionale integrato di protezione civile l'attivazione di una fase operativa almeno di attenzione per allerta gialla o arancione e almeno di preallarme per allerta rossa, attuando le proprie procedure corrispondenti agli scenari previsti.