Allerta Meteo in corso: temporali e mareggiate in arrivo

Seconda allerta gialla nel giro di pochi giorni da parte della Protezione civile del FVG per tutta la giornata di oggi, martedì 5 novembre, fino alle 8 di domani. Il maltempo si abbatterà in quasi tutta la regione e anche a Trieste dove sono già in corso piogge da abbondanti ad intense.

Nella Regione, in quota soffierà vento da sud o sud-ovest sostenuto, sulla bassa e sulla costa Scirocco sostenuto che girerà a Libeccio in serata. Possibili forti temporali e mareggiate Quota neve sui 2200 metri circa. Mercoledì 6 sarà possibile qualche pioggia, qualche locale rovescio o temporale, più probabili ad est.