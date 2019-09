Allerta meteo: in arrivo temporali su tutta la regione

Allerta Gialla su tutta la regione per temporali forti dalle 14 oggi, lunedì 2 settembre, fino a domattina. Un fronte freddo atlantico è arrivato sulle Alpi e oggi pomeriggio farà aumentare l'instabilità sulla regione, specie verso sera. Nella notte verso martedì affluirà l'aria più fresca e secca che segue il fronte e che riporterà gradualmente la stabilità. Queste le previsioni diramate dalla Protezione Civile:

Lunedì 2 settembre

Sulla regione dal pomeriggio saranno probabili rovesci e temporali, sparsi sui monti e isolati in pianura; dalla sera saranno più diffusi ed interesseranno anche la costa fino a notte inoltrata. E' possibile che qualche temporale possa essere forte e portare locali piogge intense.

Martedì 03 settembre

Vento di Bora da moderato a sostenuto sulla costa.

Prestare la massima attenzione, soprattuto per le attività all'aperto e per gli spostamenti. Mantenersi informati e attivarsi in autoprotezione. Il sistema reginale di protezione civile è allertato e in monitoraggio.