Allerta meteo: in arrivo forti temporali su tutto il FVG

Allerta gialla della Protezione Civile a causa del progressivo peggioramento del meteo a partire dalle ore 18:00 di oggi, 12 agosto, alle 9:00 di mercoledì 14. Su tutta la regione sono previsti temporali forti.

Come riportato sul sito della Protezione Civile, "sulla regione saranno possibili locali temporali, non esclusi già nella serata di lunedì, più probabili comunque dal pomeriggio-sera di martedì. In entrambe le fasi sarà possibile qualche temporale forte"