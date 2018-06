Allerta meteo: in arrivo temporali forti nelle prossime 24 ore

La Protezione civile diffonde l'allerta meteo: allerta gialla che mette in guardia da temporali forti nelle prossime 24 ore. Tra giovedì sera e venerdì mattina un fronte freddo si porterà dalla Germania verso i Balcani e l'Adriatico interessando anche la nostra regione; in seguito affluiranno correnti settentrionali più fresche e secche.

Previsioni meteo

Giovedi' 21 giugno: Dal pomeriggio in montagna sarà possibile qualche pioggia sparsa o qualche temporale che poi dalla sera potrà interessare la pianura, nella notte la costa, ed essere anche forte.

Venerdi' 22 giugno: Nella notte e di mattina piogge e temporali, localmente anche forti, più probabili su pianura e costa dove soffierà vento in genere da nord-est da sostenuto a localmente forte. In mattinata miglioramento sui monti e poi, dal pomeriggio, anche su pianura e costa. Sui monti di pomeriggio possibili rovesci residui

La Protezione civile mette in guardia sul verificarsi di tali eventi, che può comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilita' e problematiche connesse ai possibili colpi di vento durante i temporali.

Viene inoltre raccomandata ai Comuni e a tutte le componenti del sistema regionale integrato di protezione civile l'attivazione di una fase operativa almeno di attenzione per allerta gialla e almeno di preallarme per un'allerta rossa.