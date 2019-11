Allerta meteo: nel weekend torna l'acqua alta

La Protezione Civile della Regione Autonoma FVG ha diramato l'allerta gialla per rischio idraulico costiero. Nel dettaglio, informa che dalle 06:00 di domani sabato 23 novembre alle 12.00 di domenica 24 novembre 2019, sulla costa si prevede acqua alta in corrispondenza dei picchi di marea, in particolare per il litorale tra Duino e Grado.

Le previsioni Osmer per il weekend.