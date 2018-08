Allerta meteo: bora e forti temporali in arrivo

Allerta meteo della Protezione Civile per il fronte temporalesco in arrivo questo fine settimana.

Venerdì 24 agosto -informa- saranno possibili locali temporali, più probabili e frequenti in serata, eventualmente anche forti.

Sabato 25 agosto saranno probabili temporali, localmente forti, con piogge intermittenti anche intense. Dalla tarda serata sarà probabile Bora sulla costa.

La tendenza per domenica 26 agosto - di notte e primo mattino temporali e piogge intense con Bora moderata in pianura, forte sulla costa