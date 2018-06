Allerta meteo: temporali forti in arrivo nelle prossime ore

La Protezione civile Fvg dirama un avviso di allerta gialla per i prossimi giorni, che preannuncia «temporali sparsi con qualche locale temporale forte. Prosegue l'afflusso di correnti sudoccidentali più fresche - comunica la protezione civile - in quota che favoriranno fasi di marcata instabilità fino alla sera di mercoledì. In seguito affluiranno correnti settentrionali più stabili». L'allerta è valida per tutta la regione, compreso isontino e costa.

Per oggi, martedì 12 giugno, si conferma la previsione di temporali sparsi. Sarà probabile qualche locale temporale forte. Domani, mercoledì 13, sarà possibile qualche locale temporale forte, più probabile su pianura e costa, meno sui monti. Per quanto riguarda la situazione idrogeologica e idraulica, secondo la protezione civile questi scenari possono «comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse ai possibili colpi di vento durante i temporali. Il verificarsi di tali eventi può comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse ai possibili colpi di vento durante i temporali».

«Si raccomanda quindi ai Comuni - continua la nota - e a tutte le componenti del sistema regionale integrato di protezione civile l'attivazione di una fase operativa almeno di attenzione per allerta gialla e almeno di preallarme per un'allerta rossa, attuando le proprie procedure corrispondenti agli scnari previsti. Si raccomanda la massima vigilanza sul territorio, anche in concomitanza con eventuali manifestazioni all’aperto, al fine di predisporre tempestive misure di pronto intervento».